Şenay Aydemir: Sıkı bir ‘Düğüm’ gibi

“Düğüm” üç bölümü itibarıyla küresel dijital platformların Türkiye içeriklerinden farklı bir hava estiriyor. “Düğüm”ün alametifarikası yakın dönem Türkiye medyasının “adalet dağıtan” sabah programlarının kahramanlarından birisini başrole taşıması.

“Düğüm” ilk üç bölüm itibarıyla güçlü bir ana karaktere, sağlam bir entrikaya, medya dünyasına eleştirel bakışa ve kenti iyi kullanan bir görsel atmosfere sahip. Bu satırlar yazılırken dizinin bütünü yayımlanmamıştı. Umarız üç bölümün devamı da böyledir.

Şenay Aydemir’in yazısı