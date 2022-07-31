Semra Alkan: ‘Alma ağbi, alma’ üslubu

İstanbul Sanayi Odası Meclisi temmuz ayı olağan toplantısında konuşan Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu’nun, bir sanayicinin “Sayın başkan %14 faizle bankaları fonluyorsunuz, %40’la kredi veriyorlar” demesi üzerine verdiği şu cevap dikkat çekiciydi:

“Alma abi, alma. Krediyi çekip döviz alırsanız, araba alırsanız nasıl enflasyonla mücadele edeceğiz? Kredileri bu yüzden durdurduk.”

Konunun teknik tarafı bir kenara… Dünden beri ‘Alma abi, alma’ cümlesi zihnimde dönüp duruyor.

Zira bu cümle Merkez Bankası Başkanı tarafından söylendi. Yani memleketimizin göz bebeği olan bir kurumun başkanı tarafından belirtildi.

Gel de şimdi eski başkanlar Durmuş Yılmaz’ı, Erdem Başcı’yı hatırlama…

Bir tarafta Yılmaz’ın ve Başçı’nın bilgiyi, kurumsallığı, kurumsal hafızayı ne denli içselleştirdikleri hafızalarımızda… Diğer tarafta da ‘alma ağbi, alma’ üslubu…

Açıkçası bu tablo son yıllarda ne denli savrulduğumuzun da somut bir göstergesidir.

Semra Alkan’ın yazısı