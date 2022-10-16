Sempozyumda Antik Yunan ve Roma dönemine ait lezzetler: Garumlu mercimek, ballı karides

İzmir’in Bergama ilçesinde düzenlenen sempozyum kapsamında Antik Yunan ve Roma döneminde kullanılan tariflerle yemekler yapıldı.

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Bergama Güzel İşler Derneği tarafından Rukiş Hanım Konağı’nda düzenlenen ‘Antik Yunan ve Roma Dönemi Mutfağı’ konulu sempozyumda, rehber Müjde Tönbekici, dönemin mutfak kültüründe yer alan yemekler ve baharatlarla ilgili sunum yaptı.

Tönbekici ve ekibi, dönemin tarifleriyle bir de menü hazırladı.

Menüde moretum (sarımsaklı peynir), in ovis apalis (deniz börülcesi yatağında künarlı (çam fıstığı) haşlanmış yumurta), ballı karides, hurma soslu fırında ballı tavuk inciği, garumlu mercimek gibi yemekler yer aldı.

Tönbekici, antik dönemde rafine bir mutfak tarzının olduğunu belirterek şöyle devam etti: “O dönemde kullanılan sebzeler günümüze göre sınırlıydı. Yemekler zıt tatlar üzerine kuruluydu. Yani ekşi ve tuzlu, tatlı ve ekşi bunlar bir arada bulunuyor, balla sirke birlikte pişirilip soslar yapılarak yemekler bunlarla marine ediliyordu. En önemli sos günümüzde çoğu yemekte salça nasıl kullanılıyorsa o dönemde de yemeklerde garum yani bir balık sosu kullanılıyordu.”

Et şölenlerde ve savaşçılar tarafından tüketiliyormuş

Antik dönemdeki günlük hayatta insanların eti az kullandığını, sebze ağırlıklı beslendiğini ifade eden Tönbekici, etin şölenlerde, adak törenlerinde ve savaşçılar tarafından tüketildiğini anlattı.