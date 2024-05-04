Selin Nakıpoğlu: Bu bir eğitim programı değil, parti programıdır

Müfredat taslağının ismi bile kapsayıcı değil. Çünkü “Türkiye Yüzyılı” AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın 2023 cumhurbaşkanlığı seçim kampanyasının sloganı. Yüzleri hiç kızarmadan, bir siyasi partinin sloganını milli bir eğitim programıyla kamuoyunun önüne getirdiler. Adını koyalım; bu bir eğitim program değil, parti programıdır. Ayrıca eğitim yerine maarif kelimesinin tercih edilmesinin bir tesadüf değil, ideolojik vurgu olduğu da açık. Bu eğitim modeli taslağı muktedirin siyasal İslam rejimini kalıcı hale getirmesinin en başat adımlarından. 2004’ten itibaren her müfredat değişiminde gördük ki; kamusal, laik, bilimsel eğitim hakkını değil, çocuğun üstün yararı soslu vurguları ile sermayenin ihtiyaçların esas alan değişimler esas alınmakta. Öncelikle altını çizmek gerekmekte ki, öğretmenin öznesi olmadığı bir müfredat taslağı ile karşı karşıyayız. Eğitimciler bu çalışmanın parçası değil. Paydaşlardan bahsediliyor. Peki taslakta ifade edilen bu paydaşlar kimler? Cevabı belli, müfredat taslağı tarikatlarla, muktedirin stk yani gongolarıyla hazırlanmış. Hali hazırda ÇEDES gibi projelerle okulları abluka altına almış olan tarikat ve gongolarla…
SON HABERLER
Bir sigara grubuna daha zam
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, Philip Morris sigara grubuna zam geldiğini duyurdu.
Kaktüsten vegan deri: Merak etmeyin dikenleri batmıyor!
Dünyanın akciğerleri Amazonları hayvancılık boğuyor. Meksikalı iki arkadaş Adrian ve Marte, geleneksel derinin çevreye verdiği zararla mücadele etmek için yola çıktı, ülkede bolca yetişen kaktüsten vegan deri yapmayı başardı.
Meteoroloji 15 ili ‘sarı’ kodla uyardı: Kuvvetli yağış geliyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) 15 ilde kuvvetli yağış beklendiğini duyurarak ‘sarı’ kodla uyardı.
İliç’teki iki işçinin daha cansız bedenine ulaşıldı
Erzincan’ın İliç ilçesinde maden sahasında heyelandan sonra toprak altında kalan dokuz işçiden ikisinin daha cansız bedenine ulaşıldı.
S&P, Türkiye’nin kredi notunu yükseltti
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor’s (S&P), Türkiye’nin kredi notunu ‘B’den ‘B+’ya yükseltti. S&P, Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmesini açıkladı. Açıklamada Türkiye’nin uzun vadeli kredi notunun ‘B’den ‘B+’ya yükseltildiği ve kredi notu görünümünün ‘pozitif’ olarak korunduğu kaydedildi. Yerel seçimlerin ardından dış dengelenmenin de etkisiyle para, maliye ve gelirler politikası arasındaki koordinasyonun iyileşeceğinin düşünüldüğü belirtildi. Cari […]