Selena Gomez’in belgeseli 4 Kasım’da çıkıyor

Eylül ayında yayınlanan kısa fragmanın ardından Apple TV+ bugün ‘Selena Gomez: My Mind & Me’ için yeni bir fragman yayımladı. Merakla beklenen belgesel, dünyanın gördüğü en genç süperstarlardan birinin hayatını ve kariyerini anlatacak.

Fotoğraf: Apple

Belgesel, Selena’nın albüm kayıtlarının ilk kez gün ışığına çıkan görüntülerini sunarken, aynı zamanda lupus teşhisi, zihinsel sağlığı ve aktivizm de dahil olmak üzere hayatının nüanslı ve cesur yönlerini inceleyecek.

Fragman, göz alıcı pop yıldızının hayatının sadece ana hikayenin arka planı olarak hizmet edeceğini açıkça ortaya koyuyor. Gomez açık sözlülükle kameranın önünde büyümenin nasıl bir his olduğunu açıklayacak ve hayatındaki üzücü gerçekler hakkında konuşacak.

Selena Gomez: My Mind & Me, sık sık Madonna’yla yaptığı işlerle tanınan Alek Keshishian tarafından yönetiliyor. Tüm zamanların en ünlü belgesellerinden biri olan ‘Madonna: Truth or Dare’in yönetmeni ve aynı zamanda pop kraliçesinin yönettiği birkaç filmden biri olan W.E.’nin ortak yazarlarından biri. Keshishian, Selena ile daha önce sanatçının single’ı ‘Hands to Myself’in müzik videosunda çalışmıştı.

10 yaşında başlayan oyunculuk serüveninden dünya yıldızlığına

ABD’li ünlü oyuncu ve şarkıcı, ilk oyunculuk deneyimini 10 yaşında Disney bünyesinde Barney & Friends dizisinde yapmıştı ve yine bir Disney yapımı olan Waverly Büyücüleri’nde oynadıktan sonra uluslararası tanınırlık kazandı.

Selena Gomez: My Mind & Me, ayrıca Gomez’in 2009’da UNICEF’in en genç büyükelçisi olması ve o zamandan bu yana ABD içinde ve dışındaki aktivist kimliğine de değiniyor.