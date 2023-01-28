Selcan Taşçı: Kuşoğlu’na gösterilmeyen tepki Paçacı’ya gösterildi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, 6’lı Masa’da oturan diğer 5 partiye adeta “demokrasi dekoru” muamelesi şeklinde anlaşılmaya son derece müsait bir üslupla, “Kılıçdaroğlu dışında aday çıkarmak masanın dağılması anlamına gelir” dediğinde gösterilmeyen tepki…

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı, “Sokakta Kemal Bey’e itiraz görüyoruz” deyince en üst tondan ve son derece kaba, aşırı bir üslupla gösterildi.

Hâlbuki, yelpazenin her dilimden, bugüne kadar kimler neler demişti.

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Ve…

Sözleri “şahsi düşüncesi” olmamasına rağmen…

Gözleri görme işlevini yitirmemiş herkesin görebildiği bir “vaka”yı aktarıyor olmasına rağmen…

Hatta…

Kendisi, İYİ Parti yönetiminde, Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığına -aslında- en sıcak bakan isimlerden biri olmasına rağmen…

İstifa etti…

Demokrasi şakası gibi!

Selcan Taşçı’nın yazısı