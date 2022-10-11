Selanik’ten İzmir’e ilk gemi geldi: Haftada üç sefer yapılacak

İzmir ile Yunanistan’ın Selanik şehri arasında yapılacak seferler kapsamında ‘Smyrna di Levante’ adlı ilk ropax (araç ve yolcu taşıyan gemi) İzmir Limanı’na ulaştı.

Fotoğraflar: AA

Selanik’ten dün akşam hareket eden gemi sabah saatlerinde limana demir attı.

Üzerinde Türk ve Yunan bayrakları ile Türkçe ve Yunanca “İzmir- Selanik Dostluk Hattı” yazısı bulunan gemiyle 119 yolcu, iki TIR, beş otomobil, iki motosiklet geldi.

Seferleri düzenleyen Levante Ferries denizcilik şirketinin Türkiye Temsilcisi Serap Biçer, 2016’da iki devlet nezdinde resmiyet kazanmasıyla sürecin başladığını anlattı.

948 yolcu, 315 otomobil

Deneme seferi nitelikli ilk gemiye gösterilen ilgiden duydukları memnuniyeti dile getiren Biçer, 160 metre uzunluğundaki geminin 948 yolcu, 315 otomobil ve 60 TIR kapasitesine sahip olduğunu belirterek şöyle devam etti: “Kara yolu taşımacılığını deniz yolu taşımacılığına aktarabilmek amaçlanıyor. Hem karbon emisyon oranlarını azaltmak hem sınır kapılarındaki bekleme sürelerini kısaltmak hedefleniyor.”

Biçer’in verdiği bilgilere göre seferler tek gemiyle başladı. Yaz kış devam edecek. Talebe bağlı olarak ikinci bir gemi gündeme gelebilir.

Pazartesi, çarşamba ve cuma günleri saat 19.00’da Selanik’ten İzmir’e sefer yapacak ropax, salı, perşembe ve pazarları saat 19.00’da İzmir’den Selanik’e dönecek.

12-13 saat sürüyor

12-13 saat süren seferler için yolcu biletlerinin fiyatı tek yön 80 avro (1443 lira), gidiş dönüş 150 avro (2 bin 707 lira).

İlk kez İzmir’e gelen geminin kaptanı Kristos Moraytis yolculuğun rahat geçtiğini belirtirken yolculardan Mehmet Berberoğlu İstanbul’da yaşadığını, kara yoluyla birkaç gün önce Selanik’e gittiğini, seferi öğrenince gemiyle dönmek istediğini söyledi: “Eşimle birlikte geldik. Müthiş bir gece geçirdik. Gemi muhteşem. Böyle bir feribot deneyimim hiç olmadı.”