Selahaddin E. Çakırgil: Türkiye artık Amerika’ya da ‘Hayır!’ diyebiliyor

NATO’nun ilk 50 yılında, Amerika’nın her direktifine ‘Yes man!’ (Baş üstüne efendim!) diyen Türkiye ise, son 20 yıldır Erdoğan yönetiminde güçlenerek, artık, Amerika’ya da, ‘Hayır!’ diyebiliyor. (Ki, Amerikan Başkanı Biden, açıkça, ‘Erdoğan’a bedel ödettirmek’ gerektiğinden söz ettiği halde, Erdoğan Türkiyesi’ne geri adım attıramıyor.)

Aynı şekilde, ‘Erdoğan Türkiyesi’, Putin Rusyası’nın, Kırım’ı, ‘iltihak görünümlü ilhak’ına da ‘Hayır!’ diyor. Kezâ, Türkiye’nin, Ukrayna’ya, İHA, SİHA gibi insansız hava araçları satmasından rahatsız olan Rusya’ya, ‘Biz sizden S-400’leri, Amerika’ya rağmen aldığımız gibi, kendi mallarımızı da istediğimiz ülkelere de satarız.’ karşılığını veriyor.

Haklı ve mantıklı bir noktada, dikleşmeyen, dik duran bir şahsiyetli tavır.

Selahaddin E. Çakırgil’in yazısı