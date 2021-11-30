Sekiz yaşındaki çocuk sokakta başına isabet eden kurşunla hayatını kaybetti

Gaziantep’te sekiz yaşındaki çocuk markete giderken kim tarafından ateşlendiğini bilinmeyen silahtan çıkan kurşun nedeniyle hayatını kaybetti.

Fotoğraf: DHA

Ocaklar Mahallesi’nde cumartesi günü akşam saatlerinde ilkokul 2’nci sınıf öğrencisi Ömer Ali Saçlı amcası ve ninesiyle ş markete gittiği sırada bir anda yere yığıldı.

Amca İbrahim Saçlı başından yara aldığı görülen yeğenini Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi’ne götürdü. Başına kurşun isabet ettiği belirlenen ve yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan küçük çocuk kurtarılamadı.

Polis etraftaki güvenlik ve mobese kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, Ömer Ali’nin yere yığıldığı, amcasının da kucağına alıp otomobile taşıdığı görüldü. O sırada yakınlarda herhangi bir düğün veya eğlence olmadığı belirlendi.

Polis, tabancayı ateşleyen kişinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Ömer Ali’nin dedesi Asım Saçlı rastgele ateş açanların en ağır şekilde cezalandırılmasını talep ederek şunları söyledi: “Torunumu kaybettik, acımız çok büyük. Polisler geldi olay yerinde inceleme yapıtılar. Torunumun öldüğü yerin yakınında bir tane daha boş kovan buldular. Bu magandalığı yapan kişinin bir an önce bulunup adalet önünde cezalandırılmasını istiyorum. Bizim ocağımıza ateş düştü. Ben başka hiç kimsenin bu acıyı çekmesini istemiyorum çünkü çok büyük bir acı. Havaya ateş açanlara karşı ağır ceza gelmesini istiyorum. Mermi bugün benim torunumun başına geldi, yarın bir başkasının çocuğunun başına gelebilir. Daha ilkokul ikinci sınıfa gidiyordu. Okumayı yazmayı çok seviyordu, büyüyünce öğretmen olmak istiyordu.“