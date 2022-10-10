Şekercinin ürün ve eşyaları açık artırmaya satıldı

Britanya’da, çikolata ve şekerleme satan dükkanın ürün ve eşyaları açık artırmayla satıldı.

Fotoğraflar: Hansons Müzayede Evi

1940’ların stilindeki, sadece ülke içinden değil dünyanın dört bir yanından ilgi çeken dükkan Derbyshire bölgesinde 2012’de açıldı. Tissington adlı köyde dükkanı açan David Walker, 10 yıl işlettikten sonra İskoçya’nın Orkney Adaları’na taşınma kararı aldı.

Edward & Vintage adlı dükkanın eşya ve ürünlerini açık artırmayla satma kararı aldı.

Hansons Müzayede Evi tarafından düzenlenen açık artırmada satılan 100’e yakın ürün arasında eski bir tartı, antika bir kasa, Victoria döneminden kalma bir konsol, 1920’lerde meşhur olan Bournville çikolata ve şekerlemeler vardı.

10 yaşından beri bit pazarlarından satın aldığı eşyaları dükkanında kullanan Walker, açık artırmadan 8 bin sterlin (164 bin 344 lira) elde etti.

Britanyalı oyuncu Joanna Lumley dükkanın müdavimlerindendi.

Walker, BBC’de yayınlanan bir programda ve Japon basınında yer bulan, Britanyalı ünlülerin de uğradığı dükkanın sadık müşterilerine teşekkür etti.