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Yaramazlara biraz batar!

Seinfeld dizisinin ‘anne’si Liz Sheridan 93 yaşında öldü


Çok izlenen komedi dizilerinden Seinfeld’de ‘Helen’ adlı anne karakterini canlandıran Liz Sheridan 93 yaşında hayatını kaybetti.

Fotoğraf: Seinfeld dizisi

ABD’li oyuncu Sheridan’ın 10 Nisan’daki doğum gününden beş gün sonra uykusunda doğal nedenlerle öldüğünü söyleyen yakın arkadaşı Amanda Hendon, fazla ayrıntı vermedi.


Sheridan, komedyen Jerry Seinfeld’in soyadını taşıyan dizide oğluna oldukça düşkün bir anne olan ‘Helen’ karakterini canlandırdı.

Seinfeld, sosyal medya hesabındaki paylaşımda, “Liz her zaman bir oğlun isteyebileceği en tatlı, en iyi TV annesiydi” dedi.

Sheridan, 1970’lerde Broadway’de çok sayıda oyun ve müzikalde, “Legal Eagles”, “Forget Paris” ve “Wedding Bell Blues” gibi filmlerde, 2010’da TV filmi “The Rooneys”te rol aldı.

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