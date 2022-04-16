Seinfeld dizisinin ‘anne’si Liz Sheridan 93 yaşında öldü

Türkiye’nin -benzeri en azından bizim tarihimizde olmayan- bir sığınmacı sorunu var bugün… Bugün iktidarın da muhalefetin de sığınmacı meselesine yaklaşımı, tamamıyla ülkeyi esir almış oy hesaplarına bağlı. İki taraf da bu meseleden en çok oyu nasıl çıkaracağı dışında hiçbir şey düşünmüyor.