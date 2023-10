Şehre kahkaha geliyor: İstanbul Komedi Festivali’ne geri sayım

İstanbul Komedi Festivali şehre neşe getirmeye hazırlanıyor. 5 Kasım-3 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek festivalde Demet Akbağ, Şener Şen, Esra Dermancıoğlu, Deniz Göktaş gibi isimlerin yanı sıra Matt Richardson ve Laura Symth de sahne alacak.

Lesli Karavil-Brennan Reece-Esra Dermancıoğlu-Sean McLoughlin (soldan sağa).

Her yıl New York, Londra, Melbourne gibi dünyanın çekim merkezi olmuş şehirlerinde düzenlenen komedi festivallerinin Türkiye’deki öncüsü İstanbul Komedi Festivali şehre altıncı kez kahkaha getirecek.

İstanbul Komedi Festivali söyleşi, stand-up, doğaçlama gösteri, kapalı gişe tiyatro oyunu ve çocuk etkinliklerine ek olarak bu yıl İngiliz komedyenleri Türk izleyicisiyle buluşturacak ve BrandWeek’te yer alacak.

Yıldızlarla dolu takvim

Zengin Mutfağı

Bir ay boyunca sürecek festivalde Demet Akbağ, Şener Şen, Uğur Yücel, Ali Poyrazoğlu & Güneş Berberoğlu, Behzat & Süheyl Uygur, Kaan Sekban, Doğu Demirkol, Zafer Algöz & Can Yılmaz, Berfu & Eser Yenenler, Esra Dermancıoğlu, Deniz Göktaş, Ali Kerim Diler, Can Bonomo & Can Temiz & Bengi Apak, Oya Başar ve Ebru Kural, Hakan Yılmaz & Ebru Cündübeyoğlu, Yasemin Şefik, Geveze, Semaver Kumpanya, Volkan Severcan & Asuman Dabak, Yunus Günçe gibi isimlerinin yanı sıra interaktif etkinlikler, sezon boyunca kapalı gişe sahnelenen ‘Aydınlıkevler’, ‘Güldür Güldür Show’, ‘Zengin Mutfağı’, ‘Çok Güzel Hareketler 2’ sahnede olacak.

İngiliz komedyenler geliyor

Matt Richardson

‘Funny Woman Awards’ı kazanmasıyla tanınan Laura Symth, Rick Gervais’in turnesinin açılışını da yapan Sean McLoughlin, Britanya’nın en iyi komedi kulübü komedyenlerinden Matt Richardson ve Manchesterlı komedyen Brennan Reece festival kapsamında Türk seyircisiyle ilk kez buluşacak.

Brandweek’te gülümseten anlar

Düğün Şarkıcısı

İstanbul’u bir yaratıcılık üssü olarak yeniden konumlandıran ve dünyanın önde gelen yaratıcı liderlerini ilham verici fikir ve işleriyle özel etkinliklerde buluşturan Brandweek İstanbul, festival kapsamında Laura Symth’i, ‘Düğün Şarkıcısı’ adlı oyunuyla tiyatro, dizi ve sinema oyuncusu Nergis Öztürk’ü ve stand-up’a yepyeni bir soluk getiren Lesli Karavil’i ağırlayacak.

Çocuk neşesi olmadan olmaz

Festival çocuklar için de birbirinden eğlenceli ve öğretici tiyatro oyunlarına, atölyelere ev sahipliği yapacak. Türkçe Benim Evim – Kelimeler Adası, Bully Bully, Ceko ile Pepo – İki Bavul Dolusu, Nasreddin Hoca bunlardan birkaçı.

BKM Mutfak Çarşı ve BKM Mutfak Kadıköy ise festival boyunca yerli ve yabancı stand-up gösterilerine ev sahipliği yapacak.

Festivale ilişkin ayrıntılı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.