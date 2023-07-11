Şeffaflaştırılan fareler tıpta devrim yaratabilir

Bilim insanlarının şeffaf forma dönüştürdüğü fareler, kanser araştırmalarında devrim niteliğinde ilerlemelerin önünü açabilir. Bu görüntüleme yöntemi sayesinde daha önce tespit edilemeyen küçük tümörlerin görüntülenebileceği belirtiliyor.

Fotoğraf: Helmholtz Münih Araştırma Merkezi

2018 yılında Helmholtz Münih Araştırma Merkezi’nden Profesör Ali Ertürk ve ekibi, bir ölü fareyi şeffaf hale getirmişlerdi. Böylece çeşitli kimyasallarla dokuların daha önce görülmemiş detaylarına ulaşabildiler.

Bilim insanları, bu tarama yönteminin tıp alanında devrim niteliğinde bir etkiye sahip olabileceğini belirtiyor.

BBC’nin haberine göre kanserle mücadelede ün yapmış Cancer Research, yeni teknik hakkında ‘büyük potansiyeller taşıyor’ yorumunu yaptı.

Nature dergisinde yayınlanan bir araştırmadaysa bu teknikle kanserli tümörlerin daha ilk aşamalarında tespit edilebildiği yazıldı.

Ekibin lideri olan Ertürk, mevcut tarama yöntemlerinin sadece büyük tümörleri yakalayabildiğini, ancak kendi yöntemleriyle ‘tek bir hücredeki tümörün bile’ tespit edilebildiğini savunuyor.

Teknik şimdilik sadece ölü fareler üzerine uygulanabiliyor.

Ancak bu tekniğin geliştirilmesiyle yüzlerce tıbbi araştırma başlığında büyük fırsatlar ortaya çıkabilir.

Fare nasıl şeffaf hale dönüştürülüyor?

Bir fareyi şeffaf hale dönüştürebilmek için, ölü hayvanın tüm yağ ve pigmentleri bir kimyasal yöntemle ayrılıyor. Bu aşamada ceset plastik bir oyuncağı andırıyor. Tüm organları ve sinirleri halen içeride olsa da neredeyse görünmez hale geliyor.

Ertürk ve ekibi bu çığır açan buluşu beş yıl önce gerçekleştirmişti. Ekip artık, yeni kimyasallar ekleyerek görüntülenmek istenen yeri öne çıkaracak yöntemleri de geliştirdi.

Laboratuvarın yayınladığı bir videoda, farenin sinir ve lenf sistemi içinde üç boyutlu detaylı bir görüntüleme yapıldığı ortaya koyuluyor.