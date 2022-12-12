Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Kurucu Başkanı adına 46 yıldır düzenlenen Sedat Simavi Ödülleri sahiplerini buldu.

Fotoğraf: TGC

11 Aralık 1953’de yaşamını yitiren TGC Kurucu Başkanı Sedat Simavi adına 46 yıldan bu yana sürdürülen ödüller, gazetecilik, televizyon, radyo, karikatür, edebiyat, sosyal bilimler, fen bilimleri, sağlık bilimleri ve spor dallarında veriliyor.

Bu sene ödüle değer görülen gazeteci, sanatçı, karikatür, edebiyat, spor ve bilim insanları 12 Aralık 2022 Pazartesi günü Burhan Felek Konferans Salonu’nda ‪saat 14:00’de düzenlenen törende ödüllerini aldı. Törenin sunuculuğunu TGC Genel Sekreteri Sibel Güneş üstlendi.

TGC Başkanı Olcayto: Sedat Simavi’nin dediği gibi kalemimizi satmıyoruz

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Turgay Olcayto açılış konuşmasında şunları söyledi: “Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin kurucu başkanı Sedat Simavi’yi ödüllerle anmak için toplandık bugün. Sedat Simavi bizim için çok önemli bir simgeydi. İyi bir karikatür sanatçısı ve iyi bir gazeteciydi. Bunları yaparken de hem sarayı eleştirmekten hem de Mustafa Kemal’in devrimine yardımcı olmaktan alıkoymadı kendini. Ustamızın çizdiği yolda devam etmeye çalışıyoruz. Var gücümüzle bir takım tersliklere karşı koyuyoruz, eğilmiyoruz, bükülmüyoruz. Kendisinin dediği gibi kalemimizi satmıyoruz. Türkiye’de hala basın ve düşünceyi ifade özgürlüğünün önündeki engeller kalkmıyor. Türkiye’de hala OHAL zamanında konulan daha doğrusu uygulanan temel hak ve özgürlüklerin askıda olması devam ediyor. Türkiye’de hala yasaklar, sansür, oto sansür kol geziyor. Sansür Yasası Meclis’ten geçti ve hemen gazetecilere kullanılmaya başlandı. Gazeteciliği, sanatı, tiyatroyu, sinemayı sansür eden bir anlayıştan söz ediyoruz. Sıkı Yönetim Komutanları gibi her toplantıyı saklıyor, her tiyatro oyununu yasaklıyorlar. Gazeteciler, aydınlar hapiste. Gazeteciler haber yapıyor, tehdit ediliyorlar. Timur Soykan 6 yaşındaki bir çocuğa yönelik cinsel istismarı haberleştirdi. Tehditler aldı. Biz meslektaşımızın arkasındayız. Gazeteciliğin arkasındayız. Ödül alan tüm meslektaşlarımı, yazarları, spor ve bilim insanlarını kutluyorum.”

Ödül alan isimler ve eserleri şöyle:

Gazetecilik ödülü

Murat Ağırel, Yeniçağ Gazetesi’nde 1-2-3-4-5-6-7 ve 8 Mayıs’ta yayımlanan ‘Uyuşturucu kıskacında Türkiye’ başlıklı yazı dizisi nedeniyle ödüle değer görüldü. Murat Ağırel’in ödülünü Gazetecilik Seçici Kurulu ve TGC Onur Kurulu Başkanı Altan Öymen verdi.

Ağırel ödülünü Gezi tutsakları Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater, Hakan Altunay, Mine Özerdem, Can Atalay ve Tayfun Kahraman’a ithaf etti.

Seçici kurul, Eylem Nazlıer’i Evrensel gazetesinde 16 Ağustos 2022 tarihinde yayımlanan ‘Yaşadıklarımı dikkate alsalardı Beyza hayatta olabilirdi!: Beyza’nın katili, başka bir çocuğu daha istismar etmiş’ başlıklı haberi nedeniyle övgüye değer buldu.

Radyo ödülü

Seçici kurul, yarışmaya başvuran eserler içerisinde bu yıl yönetmelik şartlarına uygun ödüle değer radyo programı olmadığına karar verdi.

Seçici kurul ayrıca, Didem Karakelle Sayın’ı TRT Radyo 1’de 2 Eylül’de yayınlanan ‘Dünya Mirası: Tryo Antik Kenti’ adlı programı nedeniyle övgüye değer gördü.

Televizyon ödülü

Haber: Yeşim Karacaoğlu – Mehmet Akif Balıkçıoğlu

FOX TV’de 23 Ağustos’ta yayınlanan ‘Kaş Yaparken Göz Çıkardılar’ adlı ortak haber programı nedeniyle ödüle değer görüldü.

Seçici kurul ayrıca, Gülçin Hacıevliyagil Ayçe-Mustafa Kemal Kiruk’u Habertürk TV’de 24 Ağustos’ta yayınlanan ‘İzmir’de Az Hasarlı Kiralık’ adlı ortak haber programı nedeniyle övgüye değer buldu.

*Belgesel

Şükran Pakkan, GAİN Dijital TV’de 19 Şubat’ta yayınlanan ‘Çek Çek’ adlı belgesel programı nedeniyle ödüle değer görüldü.

*Karikatür ödülü

Seçici kurul, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti kurullarının adayı olan İ. Bülent Çelik’i karikatür sanatına verdiği emekten dolayı ödüle değer gördü.

Edebiyat ödülü

Selçuk Altun, ‘Kitap İçin 5’ adlı eseriyle ödüle değer bulundu.

Altun ödül konuşmasında şunları söyledi: “20 yılı aşkın zamandır yazıyorum ama bir edebiyat ödülüne başvurmak hiç aklıma gelmedi. Son romanım yayınlandığında bir ödüle başvurmam önerildiğinde aklıma Sedat Simavi Ödülleri geldi. Ben bu ülkede ödül alacaksam o da Sedat Simavi Ödülü olmalıdır. Yarım yüzyıla yaklaşan köklü bir geçmişi ve saygın bir kimliği olması nedeniyle ve geçmişteki kazananlar listesinin etkisiyle bu ödüle başvurdum. Beni bu ödüle değer gören Seçici Kurula ve Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’ne teşekkürlerimi sunuyorum”.

Sosyal bilimler

Prof. Dr. Cem Behar, ‘Kadîm ile Cedîd Arasında – III. Selim Döneminde Bir Mevlevî Şeyhi: Abdülbâki Nasır Dede’nin Musıki Yazmaları‘ adlı eseri nedeniyle ödüle değer görüldü.

Fen bilimleri ödülü

Prof. Dr. Emrah Özensoy, ‘Yakın-Alan Nano-Infrared Spektroskopisi ile Katalitik Kükürt Zehirlenmesinin Moleküler Patikalarının Nanometre Ölçeğinde Belirlenmesi’ başlıklı çalışmasıyla ödüle değer görüldü.

Seçici kurul ayrıca, Prof. Dr. Seda Keskin Avcı-Gökhan Önder Aksu-Dr. Öğr. Üyesi İlknur Eruçar Fındıkçı-Dr. Zeynep Pınar Haşlak’ın ‘Yapısal Yönlendirmeli Hesaplamalı Tarama Metodunu Kullanarak CO2 Yakalama ve H2 Saflaştırma için Kovalent Organik Yapılı Malzemelerin Keşfinin Hızlandırılması’ başlıklı ortak eserini övgüye değer buldu.

Sağlık bilimleri ödülü

Dr. Arif Engin Çetin, ‘Hücre Büyümesini Ölçmek için Kırılma İndisi Algılama Platformu’ başlıklı çalışması nedeniyle ödüle değer görüldü.

Seçici kurul ayrıca, Prof. Dr. Fatma Alibaz Öner’i ‘Femoral Ven Duvar Kalınlığı Ölçümü: Behçet Hastalığı için Yeni Bir Tanısal Test’ başlıklı çalışması nedeniyle övgüye değer buldu.

Spor ödülü

Kadın Milli Boks Takımı, ‘Dünya Şampiyonu‘ olması nedeniyle ödüle değer görüldü.