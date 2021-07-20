Diken

Yaramazlara biraz batar!

Sedat Ergin: Tarihi dayanışma yerini darbe konusunda ciddi bir ayrışmaya bıraktı

İlginçtir ki, Cumhurbaşkanı Erdoğan da açıklamasının giriş kısmında 15 Temmuz gecesi engelleri aşarak, tankların çevresinden dolanarak TBMM’ye gelen ve milletin vekili olmanın sorumluluğunu yerine getiren herkese “şükranlarını” sunuyor, “Tarih, 15 Temmuz gecesi yaşanan diğer kahramanlıklar gibi Gazi Meclisimizin çatısı altında sergilenen bu dayanışmayı da altın harflerle yazacaktır” diye konuşuyor.

Erdoğan, ayrıca “Yeni anayasa başta olmak üzere, Türkiye’nin demokrasisini güçlendirecek” tüm milli meselelerde “Siyaset kurumunun gereken uzlaşma kültürünü yaşatması gerektiğini” söylüyor.


Nutuklardaki uzlaşı söylemine karşılık, 15 Temmuz’un beşinci yıldönümünde TBMM’nin bahçesinden yansıyan görüntülerde bunun yansımasını bulmak mümkün değildir. Kalkışma gecesi genel kurulda sergilenen tarihi dayanışma yerini bugün darbe konusunda iktidar ile ana muhalefet arasında ciddi bir ayrışmaya bırakmıştır.

Sedat Ergin’in yazısı

SON HABERLER

Boğaziçi akademisyenlerinden Naci İnci’ye tepki, Can Candan ve Feyzi Erçin’e destek

Boğaziçi Üniversitesi Akademisyenleri, 16 Temmuz günü rektörlük görevini vekaleten yürüten Naci İnci’nin Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü öğretim görevlisi Can Candan’ın üniversitedeki görevine asılsız gerekçelerle son vermesinin ardından, bugün bir açıklama yayınladı: Akademisyenlerimizin bu şekilde görevden alınması, ne hukukla ne de üniversite senatomuzun 2012 yılında belirlediği ilkeler ile bağdaşmaktadır.