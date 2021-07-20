Sedat Ergin: Tarihi dayanışma yerini darbe konusunda ciddi bir ayrışmaya bıraktı

İlginçtir ki, Cumhurbaşkanı Erdoğan da açıklamasının giriş kısmında 15 Temmuz gecesi engelleri aşarak, tankların çevresinden dolanarak TBMM’ye gelen ve milletin vekili olmanın sorumluluğunu yerine getiren herkese “şükranlarını” sunuyor, “Tarih, 15 Temmuz gecesi yaşanan diğer kahramanlıklar gibi Gazi Meclisimizin çatısı altında sergilenen bu dayanışmayı da altın harflerle yazacaktır” diye konuşuyor.

Erdoğan, ayrıca “Yeni anayasa başta olmak üzere, Türkiye’nin demokrasisini güçlendirecek” tüm milli meselelerde “Siyaset kurumunun gereken uzlaşma kültürünü yaşatması gerektiğini” söylüyor.

Nutuklardaki uzlaşı söylemine karşılık, 15 Temmuz’un beşinci yıldönümünde TBMM’nin bahçesinden yansıyan görüntülerde bunun yansımasını bulmak mümkün değildir. Kalkışma gecesi genel kurulda sergilenen tarihi dayanışma yerini bugün darbe konusunda iktidar ile ana muhalefet arasında ciddi bir ayrışmaya bırakmıştır.

Sedat Ergin’in yazısı