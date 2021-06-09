Sedat Ergin: Soylu’ya doğrudan bir mesaj

“10 bin dolar alan siyasetçi” tartışmaları sorulduğunda, “Hukukun gereği neyse yapmak lazım. 10 bin dolar ya da başka bir şey, elde ne varsa ortaya konmalı. Kimin elinde bilgi belge varsa savcılarla paylaşmalı” diyor AK Parti temsilcisi.

Neresinden bakılırsa bakılsın AK Parti’den gelen bu açıklama, bir “yanlış” ihtimalini dışlamadığı ve bu yanlış ortaya konduğu takdirde gereğini yapma taahhüdünü içerdiği için not edilmelidir. En azından ortaya çıkmış olan bir sorunun varlığını görmezden gelme çizgisinden ayrılan bir tutumdur. Öyle anlaşılıyor ki kamuoyunun geniş bir kesiminde eleştirel seslerin yükselmeye başlaması, AK Parti yönetimini tutumunu gözden geçirmeye yöneltiyor.

Ayrıca, geçmişte bu “mafya lideri” ile araya konması gereken mesafenin olması gerektiği gibi korunamadığına ilişkin birçok somut verinin bulunması, AK Parti açısından kaçınılmaz olarak bir özeleştiri ihtiyacını da doğuracaktır.

Ve nihayet Bülent Turan’ın Sedat Peker’in bir siyasetçiye verdiği ileri sürülen “10 bin dolar” konusunda “Kimin elinde belge varsa paylaşılmalıdır” demesi de İçişleri Bakanı Soylu’ya doğrudan bir mesajdır ve TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un yakın zamanda aynı yönde aldığı tutumu desteklemektedir.

Sedat Ergin’in yazısı