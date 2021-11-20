Sedat Ergin: Kısıtlamaya alternatif, gevşeme hali değildir

Evet, insanların neredeyse iki yıla yakın bir zamandır çektikleri bütün sıkıntılardan sonra artık daha rahat hareket etme arayışları tabii ki anlaşılabilir bir durumdur. Ayrıca, iktidar kanadında ekonominin çarklarının dönebilmesi düşüncesiyle bu aşamada salgına karşı sert önlemlerden uzak durma düşüncesinin ağır bastığı anlaşılıyor.

Ancak kısıtlama önlemlerine gidilmediği takdirde, bunun alternatifi herhalde bugün ortalığı kaplayan gevşeme hali hiç değildir. Kapımıza gelmekte olan tehlike karşısında Türkiye’de bir silkinmeye ihtiyaç var. Bunun için toplumla yeni bir iletişimin kurulması, yeni bir söylemin geliştirilmesi, özetle yeni bir başlangıç yapılması gerekiyor.

Sedat Ergin’in yazısı