Sedat Ergin: Fidan'ın seçim sahalarındaki profili

Fidan’ı yakından izliyor olmam, geride bıraktığımız yerel seçim kampanyası dönemi sırasında kendisinin Türkiye’nin muhtelif şehirlerinde yürüttüğü ve dış politika mesajları da verdiği seçim çalışmalarının ister istemez radarıma takılmasına yol açtı.

Dışişleri Bakanı’nın seçim mesaisi, ilk olarak 13 Mart tarihinde Ankara’ya komşu Kırıkkale’de çarşıda yaptığı esnaf ziyaretleri ve ardından burada partisinin il örgütünün düzenlediği iftardaki konuşması ile dikkatime geldi.

Kırıkkale, seçimde Cumhur İttifakı bileşenleri AK Parti ile MHP’nin yarışa kendi adaylarıyla katıldıkları bir şehrimizdi. Fidan’ın 13 yıl süreyle MİT Müsteşarlığı görevinde bulunmuş, terörle mücadelede ön planda rol oynamış kimliğiyle sahaya çıkmasının, Kırıkkale’nin milliyetçi dokusu içinde AK Parti açısından belli bir etki yaratmasının hedeflendiği tahmin edilebilir.

Ardından Fidan’ın seçim çalışmaları başka illere yayıldı. Fidan, 17 Mart’ta Mudanya’ya gitti; buradaki temaslarını akşam Bursa’da Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen “Rumeli-Balkan Türkleri İftar Programı” izledi.

Bursa, nüfus yapısı itibarıyla Türkiye’deki Rumeli göçmenlerinin toplandığı en önemli merkezlerinden biri. Balkan damarının kuvvetli attığı bir şehrimiz. Fidan, bu iftarda yaptığı konuşma ağırlıklı olarak Türkiye’nin Balkanlar’da izlediği politikalar ve bu coğrafyada artan etkisi gibi temalar üzerine yoğunlaştı, “Bugün Balkanlar’da 30 yıl önceki gibi acılar artık yaşanmıyorsa, bu Türkiye sayesindedir” dedi. Konuşmasının özü, Rumeli kökenli bir camiaya “Balkanlar’da sağlamız” mesajını taşıyordu.

Sedat Ergin’in yazısı