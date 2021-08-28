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Yaramazlara biraz batar!

Sedat Ergin: Bu tablodan daha çok kaos, daha çok terör çıkacak gibi

Önümüzdeki dönemde çok yakından izlememiz gereken bir konu, Taliban, El Kaide ve DEAŞ arasındaki ilişkilerin nasıl seyredeceğidir.

Belli bir eşikte bütün bu gruplar arasında çatışmaların patlak verdiği şiddetli bir kaos dönemine girilmesi ihtimal dışı değildir.


Sahada başka ülkelerden gelmiş ve bir bölümü kontrolden çıkabilecek binlerce yabancı cihatçının bulunduğunu da hesaba katarsanız, bu tablo iyimserliğe pek izin vermiyor.

Gerçekçi olursak, bu tablodan olsa olsa daha çok kaos, daha çok terör çıkacak gibi görünüyor.

Yanılmayı çok arzu ederdik.

Sedat Ergin’in yazısı

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