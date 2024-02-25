Sedat Bozkurt: Siyaset hem muhalefetsiz hem de kimliksiz

Yaşadığımız memleket, 21. yüzyılda keşfedilmiş yeni bir gezegen gibi. Binlerce yıllık insanlık tarihinin elde ettiği birikimlerin, hafızanın burada olmadığını görüyorsunuz. Sadece hukuk, demokrasi ve insan hakları üzerinden kurmuyorum bu cümleyi. Bu eksiklikleri giderecek ve tespit edecek siyaset bile yok. Her şeyin anlamını yitirdiği, içinin boşaltıldığı, kimliksizleştiği bir dönemden geçiyoruz.

İktidar ile muhalefet ayrımı kaldırdığınız zaman bütün partilerin hepsinin aynı olduğunu görüp umutsuzluğa kapılıyorsunuz. Çok fazla görünür olmayan ama ilkeli bir politik duruş sergileyen pek çok partinin varlığının da altını çizelim. Kimliksiz partilerin işgal ettiği alanın geniş olması nedeniyle çok görülmeseler de…

Sedat Bozkurt’un yazısı