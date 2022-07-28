Seçmene ‘rüşvet’ verildiği için banknot sıkıntısı yaşanan ülke

Kenya İçişleri Bakanı Fred Matiang, yaklaşan seçim öncesinde siyasetçilerin seçmenlerin kalbini ve oyunu kazanmak için ‘rüşvet’ dağıtmalarının banknot sıkıntısına neden olduğunu söyledi.

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9 Ağustos’taki seçimde devlet başkanı, milletvekilleri ve yerel yöneticiler belirlenecek. Ülkede genelde siyasetçilerin ideolojilerinden çok kişilikleri ön planda oluyor.

Para aklama ve terörizmin finans kaynaklarıyla ilgili bir toplantıda, 100 ve 200 Kenya Şilini (15 ve 30 lira) banknotlarını piyasada bulmanın zor olduğunu belirten Matiang, siyasetçilerin insanları sıraya dizip para dağıttığını, içinde nakit olan çantalarla gezdiklerini söyledi.

”Bu nedenle insanlar çalışmıyor. Yol kenarlarında durup para topluyorlar” diyen Matiang, kirli paralarını kullanarak zafer kazanmalarına izin verilirse yeni yasama döneminde parlamentonun mali suç işlemiş isimlerle dolu olacağını belirtti. Bu durumun yolsuzlukla mücadeleye ket vuracağının altını çizdi.

Bankaların kasalarının da boş olduğunu aktaran Matiang, adı para aklamaya karışan isimlerin sahte banknot da üretebileceğini ve seçilirlerse yasaları kendilerini korumak adına kullanabileceklerini öne sürdü.