Seçim yayın yasakları başladı

Yayın yasakları, 31 Mart Pazar günü Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından açıklanacak saate kadar sürecek.

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YSK, Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun’un 31’inci maddesinde yer alan siyasi reklamlara ilişkin usul ve esasları belirlediği kararına göre, yayın yasakları başladı. Yasaklar oy verme günü olan 31 Mart Pazar günü YSK tarafından açıklanacak saate kadar sürecek.

Bu süre zarfında televizyon ve radyolar ile her türlü yayın organları tarafından siyasi reklam, seçim ve seçim sonuçları ile ilgili haber, tahmin ve yorum yapılması yayın yasağı kapsamında sayılacak.

Yayın organlarında, seçime katılan siyasi partiler ile adayların sözlü, yazılı ve görüntülü propaganda faaliyetleriyse saat 18.00’e kadar yayınlanabilecek.