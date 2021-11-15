Şebnem Korur Fincancı: Eski Türkiye yok artık, doğruya doğru

Kitaplara el konulan, ayakta sayım dayatılan, ince arama adı altında çıplak aramaya zorlanan insanların yaşadığı o eza evlerini artık herkesin bildiği bir Türkiye yarattınız. Eski Türkiye yok artık, doğruya doğru. Yeni Türkiye hepimizin hapsedilme, işkenceden geçme ihtimali olan bir ülkedir.

TİHV’e 2021’in sadece ilk 10 ayında yapılan 815 başvuru bu yeni Türkiye’nin resmidir. İşkence görenlerin çok az bir bölümünün vakfa başvurduğunu biliyoruz. Çeşitli nedenleri var elbette başvuruların az olmasının, bizim işkence görenlere ulaşmakta eksik kalmamız da bu nedenlere dahil. Ancak geçtiğimiz günlerde insanlarda infial uyandıran sistematik işkence olup olmadığı tartışmasından, Bakanın işkenceyi inkâr etme haline bu sayı yeterli bir yanıttır.

Şebnem Korur Fincancı’nın yazısı