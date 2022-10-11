Sean Penn’in annesi öldü: Bazı filmlerde rol arkadaşıydı

ABD’li oyuncu Sean Penn’in annesi hayatını kaybetti. Ailenin sözcüsü, oyuncu Eileen Ryan’ın 94 yaşında ABD’nin Malibu kentindeki evinde öldüğünü açıkladı.

Fotoğraf: Twitter / Michael Penn

2006’da ölen oyuncu Chris Penn ve müzisyen Michael Penn’in de annesi olan Ryan’ın eşi Leo Penn oyuncu ve yönetmendi. Ryan, 1957’de bir oyunun provasında tanışıp evlendiği Leo Penn’i 1998’de kaybetti.

Michael Penn, annesinin bir fotoğrafını eklediği Twitter mesajında, ”Dün annemi kaybettik” yazdı.

Onlarca yıl süren kariyerine 60’ı aşkın film ve TV programı sığdıran Ryan, Broadway’de de sahneye çıktı.

En bilinen filmleri arasında ‘Feast’ (2005), ‘Parenthood’ (1989), ‘Eight Legged Freaks’ (2002), ‘Magnolia’ (1999) ve ‘All the King’s Men’ (2006) yer alıyor.

Ryan, oğlu Sean Penn’in rol aldığı ve yönettiği projelerde de yer aldı. Bunlar ‘At Close Range’ (1986), ‘I Am Sam’ (2001), ‘The Indian Runner’ (1991) ve ‘The Crossing Guard’ (1995).

Türkiye’de de yayımlanan ‘Küçük Ev’ ile ‘Ally McBeal’, ‘Grey’s Anatomy’, ‘Bonanza’, ‘Alacakranlık Kuşağı’ gibi çok sayıda dizide konuk oyuncu olarak dahil oldu.