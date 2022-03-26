Schengen bölgesi 27 yaşında

Avrupa ülkesi arasında sınır kontrollerini kaldıran Schengen anlaşması, Lüksemburg’un Schengen kasabasında imzalandıktan 10 yıl sonra 26 Mart 1995’te yürürlüğe girmişti.

Başlangıçta Almanya, Fransa, Hollanda, Belçika ve Lüksemburg arasında imzalanan anlaşmaya yıllar içinde çok sayıda Avrupa ülkesi dahil oldu.

Schengen Bölgesi şu anda Almanya, Avusturya, Belçika, Çekya, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Yunanistan, Macaristan, İtalya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Hollanda, Polonya, Portekiz, Slovakya, Slovenya, İspanya, İsveç, İzlanda, Lihtenştayn, Norveç ve İsviçre’den oluşuyor.

Söz konusu Schengen üyesi 26 ülke arasında sınır uygulamaları normal şartlarda yapılmıyor.

Üye ülkeler iç sınırlarını, kamu güvenliği ve sağlığı gibi sebeplerleyse kapatabiliyor. Covid-19’un yayılmasını önlemek amacıyla da pek çok Avrupa ülkesi sınırlarını kapatma kararı almıştı.

Ayrıca yoğun sığınmacı akınının yaşandığı 2015’te Avrupa ülkeleri, Schengen’i askıya almış, sınırlarını sıkı biçimde kontrol etmeye başlayarak sığınmacıların geçişini engellemişti.