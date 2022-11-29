Scarlett Johansson’dan ilk dizi projesi: Gazeteciyi canlandıracak

‘Black Widow’, ‘Lucy’, ‘Barselona, Barselona’ ve ‘Marriage Story’ gibi filmlerde rol alan Scarlett Johansson, kariyerinin ilk televizyon projesinde yer alacak. Johansson’ın hem başrolünde hem yapımcı kadrosunda yer alacağı ‘Just Cause’ John Katzenbach romanından uyarlandı.

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Bantmag’ın aktardığına göre Amazon Prime Video’nun ilk sezon siparişini verdiği gerilim dizisi, romanın bir gazeteci olan baş karakteri Matt Cowart’ı ‘Madison Madi Cowart’ adıyla kadın olarak karşımıza çıkaracak.

Scarlett Johansson tarafından canlandırılacak karakter, Florida’daki bir idam mahkumunun son günlerini takip etmekle görevlendiriliyor ve olaylar gelişiyor.

Dizinin ne zaman çekileceği ve oyuncu kadrosunda Johansson’ın yanında kimlerin yer alacağı henüz bilinmiyor.

Öte yandan 1995’te Warner Bros’un çektiği ‘Just Cause’ film uyarlamasının kadrosunda da Scarlett Johansson yer almaktaydı. Henüz 10 yaşında olan Johansson, filmde Sean Connery’nin canlandırdığı karakterin kızı rolündeydi.