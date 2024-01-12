‘Sazan sarmalı’ operasyonunda yakalanan 20 şüpheliden sekizi tutuklandı

Erzurum merkezli 10 ilde ‘sazan sarmalı’ olarak bilinen yöntemle dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen ve eş zamanlı operasyonla gözaltına alınan 20 şüpheliden sekizi tutuklandı.

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AA’nın haberine göre ekipler, bir suç örgütü üyelerinin kiraladıkları lüks dairelerde kurdukları sistemle araç satışı yapmak isteyenlerin ilanlarını internet sitelerinden kopyalayarak sahte ilan verdikleri, alıcı ve satıcıyı noterde buluşturduktan sonra satış bedelinin kendi hesaplarına gönderilmesini sağladıklarını belirledi.

Şüphelilerin, dolandırıcılıktan elde ettikleri geliri kripto hesaplara transfer edip paranın izini kaybettirmeye çalıştıkları da tespit edildi.

Ülke genelinde çok sayıda vatandaştan 6 milyon liradan fazla para dolandırdıkları saptanan örgüt üyelerine Erzurum merkezli İstanbul, Manisa, Denizli, Isparta, Antalya, Mersin, Adana, Gaziantep ve Kahramanmaraş’ta operasyon yapıldı.

Ruhsatsız tabanca, 2 bin 100 dolar, içerisinde kripto hesapların bulunduğu 21 cep telefonu, iki dizüstü bilgisayar, başka kişiler adına düzenlenen çok sayıda banka kartı, para aktarımlarına ait banka dekontları ve flaş bellekler ele geçirilen operasyonda, örgüt elebaşının da aralarında bulunduğu 20 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrollerinden sonra adliyeye sevk edildi.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden sekizi tutuklanırken, 12’si de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.