‘Sazan sarmalı’ operasyonu: Üç tutuklama

Şanlıurfa merkezli iki ilde düzenlenen operasyonda, ‘sazan sarmalı’ olarak bilinen ‘yöntem’le 10 kişiyi dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan beş şüpheliden üçü tutuklandı.

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Şanlıurfa başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında harekete geçen Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, dolandırıcılık yaptığı belirlenen İ.H.A.’yı (25) gözaltına aldı.

Soruşturmayı genişleten ekipler, şüphelilerin telefon ve sosyal medya üzerinden yaptıkları dolandırıcılık yöntemiyle yedi ilde 10 kişiyi 767 bin 100 lira dolandırdıklarını tespit etti.

Bir aylık teknik takibin ardından, Şanlıurfa ve Mersin’de düzenlenen operasyonda, dolandırılan kişilerinin paralarının hesaplarına yattığı, aracı konumunda oldukları belirlenen K.Ö. (26), D.K. (23), T.Y. (28) ve F.G. (24) gözaltına alındı.

‘Nitelikli dolandırıcılık’ suçundan adliyeye sevk edilen zanlılardan İ.H.A., D.K. ve F.G. tutuklanırken, K.Ö. ile T.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İnternette otomobil satanları hedef aldılar

‘Sazan sarmalı’ olarak adlandırılan ‘yöntem’de otomobilini internet üzerinden satmak isteyen kişileri telefonla arayan zanlılar, aracı belirtilen fiyattan almak istediklerini söyledi. Teklifi kabul eden satıcı, noterde araç devredildiğinde ödemenin banka aracılığıyla hesaba yatırılmasını kabul etti.

Otomobil alım satımı yapan ‘gerçek’ bir firmayla da satıcı olarak irtibata geçen zanlılar, ücretin noterde verdikleri hesap numarasına yatırılmasını isteyerek buluşma gününü ayarladı.

Noterde aracı devralan firma yetkilisi, parayı zanlıların kendilerine verdiği hesap numarasına gönderdi. Ödemenin gerçek otomobil satıcısı yerine şüphelilerin hesaplarına geçtiği anlaşılınca durum polise bildirildi.