Ölümünün 83’üncü yıldönümünde Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk‘ü saygıyla anıyoruz…
SON HABERLER
Elitler kulübüne yeni üye: Alphabet’in piyasa değeri 2 trilyon doları aştı
Google’ın sahibi Alphabet’in piyasa değeri 2 trilyon doları aşarak Apple, Microsoft ve Suudi Aramco’nun bulunduğu elitler kulübüne girdi.
Sancar: Devlette suç imparatorluğu oluşturulmuş!
HDP lideri, eski MİT’çi Mehmet Eymür’ün açıklamaları için “Söyledikleri yeni değil” dedi.
Gerekçe pestisit: AB, Türkiye’den aldığı ürünlerde kontrolü sıkılaştırıyor
Avrupa Birliği (AB), Türkiye’den ithal edeceği limon, portakal, mandalina, nar, biber ve asma yaprağında pestisit (zirai ilaçlar ve kimyasal maddeler) kontrolü sıkılaştırma kararı aldı.
TRT ve enerji fonunun elektrik faturalarına yükü ne kadardı?
Elektrik faturalarında TRT payı ve enerji fonu kesintilerinin kaldırılmasıyla mesken abonelerinin elektrik faturasında yıllık yaklaşık 930 milyon liralık indirim bekleniyor.
Erdoğan, Karamollaoğlu’yla görüşecek
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, yarın bir araya gelecek.