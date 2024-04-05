Saygı Öztürk: Tarikatların kalesi olarak bilinen Adıyaman'da 31 Mart seçimlerinde ortaya çıkan sonuç şaşırttı

Adıyaman merkezde CHP Milletvekili Abdurrahman Tutdere 51.299 oy alırken AKP Belediye Başkan adayı Ziya Polat 28.285 oy aldı. Yeniden Refah Partisi adayı Nazif Atalay ise 14.173 oyda kaldı. 6 Şubat depremlerinin hemen ardından yıkılmış Adıyaman’da halkın acıları tazeyken yapılan milletvekilliği seçimlerinin sonuçları belleklerdeyken, yıllardır AKP’nin ve tarikatların kalesi olarak bilinen Adıyaman’da 31 Mart seçimlerinde ortaya çıkan sonuç şaşırttı.

Ancak çalışınca oluyor. 6 Şubat depreminin hemen ardından gerçekleştirilen seçimlerde sandıklardan AKP’ye çıkan oylar, çekilen halaylar ve patlatılan havai fişeklerle ülke gündeminde yer alan Adıyaman, özellikle gönderilen deprem yardımlarının kesilmesi ile büyük tepkilerin merkezinde yer aldı.

Tüm bu yaşananlara rağmen 31 Mart seçimlerinde AKP’nin yeniden seçimi kazanmasına kesin gözüyle bakılıyordu. Ancak sanıldığı gibi olmadı. Deprem süresinde hiç Adıyaman’ı terk etmeyen CHP Milletvekili Abdurrahman Tutdere, halkın gönlünde taht kurmayı başarmıştı. Yaşanan ekonomik sıkıntılar deprem kenti Adıyaman’da dinmeyen acılar ve bitmeyen sıkıntılar halkın tepki oylarının da CHP’nin sevilen adayı Tutdere’ye gitmesiyle ve sandıklarda büyük farkla AKP’li belediye başkanlığı dönemini kapattı.

Saygı Öztürk’ün yazısı