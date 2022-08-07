Saygı Öztürk: Soruların çalınmasını, ‘dinen uygun’ gösterenlerin ilginç bir gerekçesi var

ÖSYM’den çalınan sorularla sınavı kazananlardan bazı kişilerin daha sonra ÖSYM’ye girdikleri, hem de bunlar arasında soru bankasının bulunduğu “Kozmik oda” olarak bilinen yerde göreve başlatıldıklarını sınav soruşturmasını yürüten Cumhuriyet Savcısı Yücel Erkman ortaya çıkarmıştı.

Soruların çalınmasını, “Dinen uygun” olarak gösterenlerin ilginç bir gerekçesi var. Şimdi ne dediklerini öğrenelim:

“Türkiye şu anda bir savaştadır Savaş ortamında her yol mubahdır. Solcular kazanacak değil ya, tabii ki biz kazanacağız. Burada kul hakkı da yenilmiyor. Yapılan her şey helaldir.”

ÖSYM Başkanlığı’nda madem bu işler döndüyse, son yıllarda hemen her sınavda birilerinin hakları yenildiyse, hak etmeyenler soru hırsızlığıyla bir yerlere getirildiyse bunun ortaya çıkarılması gerekir. Savcılığın başlattığı soruşturmalarda hep Fethullahçıların adı öne çıkıyordu. Şimdi de onun yerini başkaları dolduruyor.

Saygı Öztürk’ün yazısı