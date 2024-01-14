Saygı Öztürk: Seçmen su gibi akıyor!

Her seçim dönemi özellikle belde ve ilçelere “Seçmen kaydırma” başlar. Hayali adreslerde, ya da aynı evde onlarca kişinin adresi yer alır. Seçimi kazanmak için adayların yanı sıra siyasi partilerde buna destek olur. Ankara’nın bir ilçesinde 7 bin civarında seçmen kaydı varken, taşıma yoluyla şimdi seçmen sayısı 12 bine yükselmiş. Seçmen sayısının ilçe nüfusundan fazla olduğu yerlere, ilçe girişlerinde olan tabelanın bile değiştirildiğine bile tanık olunmuştu.

Niğde’nin Ulukışla ilçesinde “Seçmen kaydırma” ile ilgili olduğu öne sürülen önemli bir iddia Ulukışla Cumhuriyet Savcılığı’na taşındı. Konu şöyle: Belediyeye başvurup su abonesi olabilirsiniz. Ama aynı abone numarasıyla birden çok kişi su aboneliği yaptırabiliyorsa burada garip bir durum var.

Saygı Öztürk’ün yazısı