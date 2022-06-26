Saygı Öztürk: Prens gelmeden gazeteci katillerinin dosyası düşürüldü

Prens gelmeden gazeteci katillerinin dosyası düşürüldü. Tarihler rastlantı mı, bilinçli mi bilemiyorum. Gazeteci katilleri gözünüz aydın kurtuldunuz. Hakkınızdaki Yakalama kararı kaldırıldı. İstediğiniz zaman Türkiye’ye gelebilirsiniz! Geçmişte Prens ve sizler için söylenenler de unutuldu gitti…

Saygı Öztürk’ün yazısı