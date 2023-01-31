Saygı Öztürk: Partilerin iğneleyici konuşmalar yapmaması da bütünlük için önemli

Cumhurbaşkanlığı bün­yesindeki kurullar ve ofisler lağvedilerek görev ve yetkileri ilgili bakanlık ve kurumlara devredilecek. Bir de açılacak olanlar var. Örneğin askeri liseler, Harp Akademileri, kurmay subay, subay ve astsubay yetiştiren tüm okullar yeniden açıla­cak. Kuvvet komutanlıkları­nın Milli Savunma Bakan­lığı’ndan alınıp yeniden Genelkurmay Başkanlığı’na bağlanması da ortak metin­de yer alıyor. Tabii ki öğrenciler hiç unutulmadı. İlkokul eskiden olduğu gibi 5 yıla çıka­rılacak. Tüm öğrenci ve gençlere aylık 5 GB inter­nete ücretsiz erişim olanağı sağlanacak. Evet, 2 bin 300 he­def var. Ancak, bunların gerçekleştirilmesi için 6’lı masanın, önce iktidar olması, göstereceği adayın cumhurbaşkanı seçilmesi gerekiyor. Partilerin birbi­rini iğneleyici konuşmalar yapmaması da bütünlük için son derece önemli. 6’lı masa her şeyi açıkla­dı. Açıklanmayan, cumhur­başkanı adayı olarak kimi gösterecekleri, seçime nasıl girileceğidir. Onların da eli kulağında…

Saygı Öztürk’ün yazısı