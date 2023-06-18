Saygı Öztürk: Oy farkının değişimi inanılmaz ölçüye varmış

14 Mayıs’ta Cumhurbaşkanlığı seçimi yapılmıştı. Adayların yüzde 50 artı 1’i elde edememesi nedeniyle seçimin ikinci turu 28 Mayıs’ta gerçekleştirilmişti. İki seçim arasında hangi sandıklarda Kemal Kılıçdaroğlu’nun oyunun azaldığı belirlenmiş ve bu sandıklarda Kılıçdaroğlu ile Recep Tayyip Erdoğan arasında oluşan oy farkının değişimi inanılmaz ölçüye varmış. İki Seçim arasında Kılıçdaroğlu aleyhine en az 5 fark olan sandıklar dikkate alınıp hesaplama yapıldığında 51 bin 559 sandık belirlendi. Bu sandıklarda Kılıçdaroğlu aleyhine oluşan oy farkı 648 bin 992’yi buldu. Polimetre yöneticisi Mehmet Günal Ölçer, CHP’den aldığı bilgilere dayanarak yaptığı araştırmanın ilginç sonuçlar verdiğini belirtti. “Oy kullanan seçmenin, iki seçim arasında geçen 14 günde tercihlerinde oluşan değişikliklerin mantıklı bir açıklaması yok. Bu tür sandıklar vereceğimiz örneklerle sınırlı olmayıp daha yüzlercesi vardır. Yapılması gereken, bu sandıklarda oy kullanan seçmenlerle yüz yüze konuşup oy sayılarındaki bu anlamsız değişikliklerin nedenlerinin ortaya çıkartılmasıdır” diyor.

Saygı Öztürk’ün yazısı