Saygı Öztürk: Onları da daha zor günler bekliyor

Bu yıl, yaklaşık 3,5 milyon aday yükseköğretime geçebilmek için sınava girdi. Sonuçlar geçen Cuma günü açıklandı. 853 bini Devlet, 183 bini vakıf, 14 bini KKTC üniversitelerine olmak üzere toplam yaklaşık 1 milyon 73 bin aday bir yükseköğretim programına yerleştirilecek. Bunun 162 bininin Açık Öğretim olduğunu da belirtelim. Geçen akademik yılın kontenjanı ise 1 milyon 35 bin idi. Pandemi, deprem derken üniversite öğrencileri yaklaşık 2,5 yıl yani, 5 dönemdir yüz yüze eğitimden ya uzak ya da kesintili olarak üniversitelerine gidebiliyor. Yeni bir akademik yıla başlanırken öğrencileri yine zor ve belirsiz bir dönem bekliyor. Anlatayım.

2023-2024 yeni öğretim yılında üniversitelerin yüz yüze eğitim için açılıp açılmayacağı belli değil. Kahramanmaraş merkezli 11 ilimizde yaşanan depremler nedeniyle, depremzede vatandaşlarımız Kredi ve Yurtlar Kurumu’na (KYK) bağlı öğrenci yurtlarına yerleştirildiği için üniversitelerin tamamı online eğitime geçmişti. Yani, uzaktan eğitim yapılıyordu. Üniversitelerin yüz yüze eğitim için açılıp açılmayacağını sorduğum YÖK yetkilileri, Cumhurbaşkanlığı’ndan gelecek talimatı beklediklerini söyledi. Adayların, fakülte tercihleri 8 Ağustos’ta başlayacak. Yüz yüze eğitim yapılıp yapılmayacağı üniversite tercihlerinden önce açıklanmalı. Eğer, üniversitelerde yüz yüze eğitim yapılmayacaksa, yurtlar boşaltılmayacaksa öğrenciler de bunu dikkate alıp tercih değişikliğine gidebilir.

Saygı Öztürk’ün yazısı