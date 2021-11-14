Saygı Öztürk: ‘Millet ittifakı’nın ortak görüşü

Millet İttifakı’nın temsilcileri, “Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem” adı altında yapmak istedikleri değişiklikler için bir araya geliyor. Komisyon çalışmalarının ardından liderler bir araya gelecek ve son şekli verildikten sonra getirilmek, değiştirilmek istenenler açıklanacak.
Düşünce ve ifade özgürlüğü üzerindeki her türlü baskının kaldırılması, düşünce ve ifade özgürlüğünün Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi hükümleriyle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihatları ışığında genişletilmesi de partilerin ortak görüşü arasında.