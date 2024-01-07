Saygı Öztürk: İsrail ajanları arasında vatandaşlığa aldıklarımız da var

İsrail-HAMAS savaşından sonra, İsrail aralarında Türkiye’nin de bulunduğu bazı ülkelerde, HAMAS liderlerine dönük suikast, kaçırma, dövme gibi eylemler planlıyor. Bunu Türkiye’de yaptırmak için her türlü gizli yollara başvuruyor. Ancak, MİT ve Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Dairesi’nin eşgüdümlü çalışması sonucu önce 34 kişi gözaltına alındı, sonra bu sayı 46’ya yükseldi. İsrail adına casusluk faaliyetlerinde bulundukları belirtilenlerden 15’i tutuklandı.

İşin en can yakıcı tarafı, İsrail adına çalışanların bir kısmının değişik tarihlerde Türk vatandaşlığına alınanlardan oluşması… Kimisi ev alıp vatandaşlık kazanmış, kimine hakkında sağlıklı bir soruşturma bile yapılmadan “Sen artık Türk vatandaşısın” denilmiş. Bunlar ne yapmış? İsimlerini değiştirip Türk vatandaşlarının kullandığı isimleri almış. Sonra da bir kısmı para karşılığı, bir kısmı başka çıkarlar elde edip İsrail’in adına MOSSAD’ın Türkiye’deki “Uyuyan hücreleri” olmuş. Yani normal bir vatandaş gibi yaşıyor. İsrail’in “Hadi bakalım uyanın, çalışmaya başlayın” demesiyle göreve başlıyorlar. Tabii ki bu yapıları ortaya çıkarmak, yakalamak öyle kolay değil.

Saygı Öztürk’ün yazısı