Saygı Öztürk: İktidar, sendika eliyle öğretmenleri oyuna getirdi

“Öğretmenlik Meslek Kanunu” 40 yıldır konuşuluyordu, çıkarıldı. Ancak çıkarılması istenen kanun böyle değildi. Bu kanunla yandaşçılık, kayırmacılık da getirildi. İktidara yakınlığı ile bilinen öğretmen sendikası Eğitim Bir-Sen daha önce bazı üniversitelerle anlaşıp üyelerine tezsiz yüksek lisans yaptırdı. Görüldü ki tezsiz yüksek lisans yapan ve meslekte 10 yılını dolduranlar uzman öğretmen olabilecek.

Böylece, iktidara yakın sendikanın üyelerine kanunla ayrıcalık tanındı. Ekonomik ve özlük haklarında meslektaşlarının önüne geçmiş oldu, onlara özel kanun çıkarıldı. Diğer sendikalara ise olup biteni izlemek kaldı.

Saygı Öztürk’ün yazısı