Saygı Öztürk: İçişleri bakanı bunu bildirmiyorsa suç işliyor demektir

İçişleri Bakanı, ‘Mafyadan her ay 10 bin dolar alan siyasetçiyi’ görevi gereği öğrendi. Bunu da açıkladı. İyi de yaptı. Çünkü ortada işlenmiş bir rüşvet iddiası var. Bakan, o siyasetçinin kim olduğunu soru önergelerine, sözlü sorulara rağmen bugüne kadar açıklamadı. Eğer, İçişleri Bakanı bunu bildirmiyorsa, Türk Ceza Kanunu’nun 279. Maddesi’ne göre suç işliyor demektir.

Bir bakan hem böyle bir suç işlendiğini bilecek, hem de bunu Cumhuriyet Savcılığı’na ihbar etmemeyi göze alamaz. Ankara Adliyesine gittiğinde mutlaka bu kişi hakkında bilgi vermiştir. O siyasetçinin kim olduğunu C. Savcılığı da bakan ihbarıyla öğrenmiştir. Bilgi verdiyse soruşturma var mı? Bazı kaynaklar, ‘çok gizli tutulması’ kaydıyla o ismin bildirildiğini söyledi. Ancak bu konuda ulaştığım bir belge yok.

Bakan isim bildirmezse bugün olmazsa bile gelecekte o suçtan dolayı Yüce Divan önüne çıkarılacağını biliyordur. Bunu da göze alamaz.

Saygı Öztürk’ün yazısı