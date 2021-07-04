Saygı Öztürk: İçişleri Bakanı bu sorulara cevap veremez ama en azından kayıtlara geçmeli

TBMM İç Tüzüğüne göre milletvekillerinin bakanlara yönelttiği sorulara 15 gün içinde cevap verilmesi gerekiyor. İçişleri Bakanı, CHP İstanbul Milletvekili Yunus Emre’nin de bu sorularına cevap veremez ama en azından kayıtlara geçmeli:

Kaç iş insanının koruma kararı var ve bunların koruma gerekçesi nedir? Bu iş insanları için kaç polis görevlendirildi?

Son dönemde kaç kişinin koruma kararı hangi gerekçeyle iptal edildi?

Kaç medya mensubunun koruma kararı bulunuyor, bunlar için kaç polis görevlendirildi? Ortaya çıkan olaylar üzerine kaçının koruma kararı iptal edildi?

Trafikte geçiş üstünlüğüne sahip, ışıklı ve sesli uyarı işaretleri kullanımına izin verilen araçlardan kaçı iş insanı, kaçı gazetecilere aittir?

Son iki yılda, usulsüz bir şekilde aracında ışıklı ve sesli uyarı işaretleri kullandığı tespit edilen kişi sayısı nedir? Bunlar hakkında yapılan iş ve işlemler nelerdir? Yazılan ceza tutarı ne kadardır?

Saygı Öztürk’ün yazısı