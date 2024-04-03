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Yaramazlara biraz batar!

Saygı Öztürk: Hesabınızı, bayram öncesi maaş alamayacağınıza göre yapmanız gerekiyor

Memur maaşları her ayın 15’inde ödeniyor. Bayram, yılbaşı gibi özel günlerde eğer ödeme tarihiyle arası yakınsa yıllardır memur maaşlarının ödemesi de öne çekiliyor. Bayram tatili 9 güne çıkarıldı. 10 Nisan Çarşamba, bayramın ilk günü. Memurlara maaşları 5 gün önceden ödenecek mi?

Seçim 31 Mayıs’ta yapıldı, 1 Nisan sabahı Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü tarafından personel ödemeleriyle ilgili genelge yayımlandı. 


Hesabınızı, bayram öncesi maaş alamayacağınıza göre yapmanız gerekiyor.

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