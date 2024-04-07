Saygı Öztürk: Görüldü ki yazılı sınavda yüksek puan alanların çoğu, sözlü sınav aşamasında elendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da kamuya personel alımında mülakatın kaldırılacağını söylemişti. Adalet Bakanlığı’nın personelle ilgili yetkilileri de yaptıkları il ziyaretlerinde görevde yükselmelerde yazılı sınav puanlarını esas alacaklarını söylüyordu. Bu durum açıkçası herkesi memnun ediyordu. Bunlar sadece sözde kaldı. Kaldırmayacaksanız bile mülakatın kameraya alınması, soruların kura ile belirlenip yöneltilmesi gibi basit önlemler bile alınmadı. Çünkü iktidar yanlılarına kadro başka türlü açılamıyor.

Cumhuriyet Savcılarının, hakimlerin en büyük yardımcıları zabıt katipleri, mübaşirlerdir. Hakimin, savcının sorunları sıkça dile getirilir ama mahkemelerin yükünü çeken zabıt katibi, mübaşir, yazı işleri müdürünün sıkıntıları basına pek yansımaz. Bugün onların sınavından bahsedeceğim ve uğradıklarını belirttikleri haksızlığı gelen onlarca iletiden aktaracağım.

Zabıt katibi olanlar görevde yükselmek için yazı işleri müdürlüğünün, mübaşirler ise idari işler müdürü olmak için geçen yılın ağustos ayında Adalet Bakanlığı’nın açtığı Görevde Yüksel Sınavı’na girdi. Başarılı olanlar arasından, kontenjanın üç katı görevli grup grup Ankara’ya geldi ve mülakata alınmaya başlandı. Aralık ayında başlayan mülakatlar mart ayında sonuçlandı.

Görüldü ki yazılı sınavda yüksek puan alanların çoğu, sözlü sınav aşamasında elendi. “Torpilli” diye nitelenen görevlilerden düşük puanlı olanlar, mülakatta yüksek puan alıyor, yazılı puanı yüksek olanlara ise mülakatta düşük puan verilip eleniyor. Adalet mi bu? Yazılı sınavda il birincisi olanlar arasında elenenlerde vardı. İlginç olan, görevde yükselme sınav sonucuna göre başarılı sayılanların önemli bölümünün iktidara yakınlığı ile bilinen bir sendikanın üyesi olması.

Saygı Öztürk’ün yazısı