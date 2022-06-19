Saygı Öztürk: Erdoğan’la ilgili karar verilememesi, Kaftancıoğlu’na yaradı

Cenan Kaftancıoğlu’nun üyeliğinin düşürülmesi için Yargıtay C. Başsavcılığı’nın Anayasa Mahkemesi’ne başvurması gerekiyor. Başvursa bile değişen bir şey olmayacak. Çünkü, geçmişte, AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında verilmiş bir karar var.

İşte o karar Kaftancıoğlu’nu kurtarıyor. Bunu, Eminağaoğlu şöyle anlattı: “Erdoğan hakkında 2001 yılında yaşanan aynı konudaki hukuka aykırılıkta, Erdoğan’ın parti kurucu üyeliği ve kurucu genel başkanlığı, Başsavcılık tarafından düşürülmemiş, konu Anayasa Mahkemesine taşınmıştı. Anayasa Mahkemesi de ‘Bu konuda Başsavcılık görevlidir, ben görevli değilim’ demeden ve dosyayı iade etmeden, kendini görevli görerek, 2001/8 sayılı ihtar kararını vermişti. Aksi halde o zaman Başsavcılık konuyu AYM’ye taşımadan, Erdoğan’ın kurucu üyeliğini ve kurucu genel başkanlığını düşürme yoluna giderdi. Kurucu üyelik ile üyelik arasında hukuken fark bulunmuyor. Başsavcılık işlemi, idaridir. Bu işlemin yokluğu gerekçe gösterilip idare mahkemesine iptal davası açılması da mümkün.”

Erdoğan’la ilgili karar verilememesi, bir yerde Kaftancıoğlu’na da yaramış oldu. Bu durumda Kaftancıoğlu’nun il başkanlığı görevini yürütmesinde bir engel bulunmadığı gibi parti üyeliği de düşmüyor.

Saygı Öztürk’ün yazısı