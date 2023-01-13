Saygı Öztürk: Eray Özyağcı’yı birileri Adil Öksüz’ün uğradığı akıbete uğratmış olabilir

Sinan Ateş’in niçin öldürüldüğüne ilişkin çok değişik yorumlar yapılıyor. Bu durmayacak. Ateş’i belki de daha önce tanımayan binlerce kişi, menfur cinayeti kınıyor. Mezarı her gün ziyaret ediliyor. Ardından ağıtlar yakılıyor. Bazen, tetikçiler susturulur. Bunun için farklı yöntemler var. Yakalanmaması, konuşmaması için yurtdışına kaçırılır. Ateş’in katil zanlısının yakalandığı sanılırken, millet “Yakalandı” diye oyalanırken, Eray Özyağcı izini kaybettirmek için hayli zaman kazanmış.

Şu anlaşılıyor, Emniyet’te bu olayın üstünün kapatılması için çalışanlar olduğu gibi, üstünün kapatılmaması için de mücadele edildi. Baktık, herkes yakalandı, yakalanmayan bir tek Eray Özyağcı kaldı. Neden? Anlaşılan, İçişleri Bakanı, bu teröristin ayakkabı numarasını öğrenememiş! Bu kişinin yıllardır aranan bir kişi olmasına, değişik olaylara katılmasına rağmen niçin yakalamadınız? Eray Özyağcı’yı cinayetten sonra birileri götürüp, geçmişte “Yeşil”in, belki de Adil Öksüz’ün uğradığı akıbete de uğratmış olabilir. Yani “yok” edilmiştir. Başka bir olasılık ise Eray yakalandı, sorgusu MİT’te sürüyor.

Saygı Öztürk’ün yazısı