Saygı Öztürk: Behzat Ç.’nin adaylığına böyle karar verildi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise farklı bir arayıştaydı. Etimesgut için araştırma yaptırdı. Ünlü tiyatro sanatçısı Erdal Beşikçioğlu, dizi filmdeki adıyla “Behzat Ç.”nin ilçenin sosyolojik yapısına uygun aday olduğuna karar verdi. Seçimi onunla kazanılabileceğine inandı. Beşikçioğlu ile adaylık konusunda ilk teması il Başkanı Ümit Erkol kurdu.

Daha sonra CHP Genel Başkanı Özgür Özel bir ofiste “Behzat Ç.” ile bir araya geldi ve adaylık önerisinde bulundu. “Behzat Ç.” bu konuyu il başkanıyla konuştuğu için fazla şaşırmadı ve Etimesgut ilçesinden başkan adaylığına “Evet” dedi.

Mansur Yavaş’ın, Etimesgut için düşündüğü ismin Mesut Özarslan olduğu bilinmesine rağmen aday arayışına girilmesi Mansur Beyi fazlasıyla üzdü. MYK’ya, Beşikçioğlu’nun adaylığının önerileceğini öğrenmesi üzerine Mansur Yavaş’ın adaylıktan çekilebileceğini bile net bir biçimde söylediği belirtiliyor. Buna rağmen, Etimesgut adaylığının başka bir toplantıda ele alınmasına gerek bile duyulmadı. MYK’da, ardından Parti Meclisinde adaylığı onaylandı.

Saygı Öztürk’ün yazısı