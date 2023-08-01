Saygı Öztürk: Akşener’in ürküten sessizliği

31 Mart 2024’de yapılacak yerel seçimlerle ilgili siyasi partiler arayış içinde. Geçen seçimde CHP ile güç birliği yapan İYİ Parti’nin, yönünü AKP’ye çevirdiği, partisinden yapılan açıklamaları Genel Başkan Meral Akşener’in onaylayan bir tavır içinde olduğu değerlendiriliyor. Ancak, parti yönetimi izlenecek politika konusunda henüz karar almadı. Bakalım, Akşener’in sessizliği nereye kadar devam edecek ve partisinden nasıl bir karar çıkacak. Çoğu belediye başkanı gibi belediye meclis üyeleri de belediye mevzuatı konusunda bilgiye sahip değil. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sohbetimizde, meclis üyelerinin görevleriyle ilgili olarak eğitimden geçirilmesini planladıklarını söyledi. Büyükşehir Yasası, Eskişehir’in efsane Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen’in deyimiyle, “Hem bir ayağı yok, hem de bir kanadı kırık.”
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