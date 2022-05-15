Saygı Öztürk: Afganistanlı gençlerin SADAT’la bağlantısı

Afganistan’dan çok sayıda sığınmacı Türkiye’ye geldi. O gelişlerde en dikkat çeken hepsinin gençlerden oluşmasıydı. Daha önce ülkemize sığınanlar arasında kadın, çocuk, yaşlı, genç bulunurken, Afganistan’dan gelenlerin tamamı gençlerden oluştu. Bunların, geçmişte Taliban’a karşı mücadele edenler olduğu, Taliban’ın yönetimi ele geçirmesinden sonra kaçtıkları da ifade ediliyordu.

“Açık kapı” politikası nedeniyle Afganistanlı gençler sınırımıza koşarak girdiler. Köylerden koşarak geçtiler. Sonra bunların kayıtlarının yeterli bir biçimde tutulmadığı gündeme geldi. Dahası, nerelerde olduğu konusunda da sağlıklı bilgiler bulunmadığı konuşuluyor. İşte, ülkemize gelen Afganistanlı gençlerin SADAT’la bağlantılı olduğu söylentileri yaygın. Nitekim, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, “Afganistan’dan gelen gençler nerede?” diye sorması da bu kaygının bir parçasıdır.

Saygı Öztürk’ün yazısı