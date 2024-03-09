Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB), Türkiye’nin ilk askeri turbofan motorunun başarıyla çalıştırıldığını duyurdu.

Fotoğraf: SSB

SSB’nin açıklamasına göre bu adım, Milli Muharip Uçak KAAN’ın motoruna giden yolda teknoloji kazanımı ve gerçek bir askeri turbofan motor özelliklerine sahip olacak şekilde tasarlandı.

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, proje gelişmesiyle ilgili şunları dedi:

“Vatan evlatlarımızın enerjisi ile güç verdiğimiz Türkiye’nin ilk Millî Turbofan Motoru TF6000 millî motor test sisteminde ilk kez çalıştırıldı. Test sürecinin sonunda KIZILELMA ve ANKA-3 gücünü TF6000’den alacak.”