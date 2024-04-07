Savaşkan İskefli: Trafik kazası yapmamak için doğru şekilde fren kullanmak

Sürücülerin yolculuk sırasında ilerilerinde gördükleri bir olumsuzluk (kaza, yolda bir cisim veya başka herhangi bir başka şey) karşısında frene basmaya karar verme süreleri ortalama olarak 1 ila 1.5 saniye arasında sürüyor. Bu sürede saatte 100 kilometrelik hız ile ilerleyen aracın katettiği mesafe ise 27.7 metre ile 41.67 metre arasında değişiyor. Dolayısı ile takip mesafesi hayati önem taşıyor. Frene basmada ise bir diğer hayati faktör ”tereddüt faktörü” yaşanıyor.

Frene basmaya başlanılan anda alışkanlık ya da freni bırakıp manevra yapma düşüncesi ile aracın mümkün olan en kısa sürede yavaşlaması sağlanmaz ise kazadan kurtulma oranı azalır ya da çarpma hızınız olabilecek minimum hızınız üzerinde gerçekleşebilir.

Doğru fren düz bir çizgide ilerleyen ve potansiyel bir kazayla karşı karşıya kalan araçta mümkün olan en kısa sürede en sert şekilde fren pedalına basarak uygulanır. Fren pedalına basmaya başladığınız andan itibaren pedala tam güç uygulayıncaya kadar geçen sürede aracınız potansiyelinin daha altında yavaşlamış olacaktır.

Düz olmayan bir yolda ilerlerken hızla yavaşlamak ya da durmaya mecbur kalırsanız ise aynı oranda frene basmanız mümkün değildir. Güvenli sürüş için fren pedalına direksiyonun açısına oranla basılmalıdır. Yani direksiyon sağ ya da sola doğru ne kadar çevrilirse frene o oranda az basılmalıdır.

Savaşkan İskefli’nin yazısı